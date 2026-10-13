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Savunma duvar ördü

Trabzonspor, 7 haftada 5 gol yiyerek ligin en sağlam savunmasına sahip takımı oldu. Andre Onana maç başına 4.0’lık kurtarış ortalamasına ulaşarak başarının mimarı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Savunma duvar ördü

Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, Trabzonspor hücumdaki etkinliğinin yanı sıra savunmasındaki performansıyla da parmak ısırtıyor. Ligde şu ana kadar sadece 5 kez topu ağlarından çıkaran bordo-mavililer, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Son iki haftada kalesini kapatan Fırtına, toplamda ise 7 maçın üçünde geçit vermedi. Geçtiğimiz sezon sadece 6 karşılaşmada kalesini kapatan Onana bu sezon adeta küllerinden doğdu. Kamerunlu eldiven, henüz 7 hafta geride kalmasına rağmen tam 3 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı. 1.90 boyundaki yıldız, maç başına ulaştığı 4.0'lık muazzam kurtarış performansıyla takımına inanılmaz bir güven veriyor.

1 numara Onana

Dört büyük takımın kalecileri arasında kurtarış yüzdesiyle öne çıkan isim, Andre Onana oldu. 30 yaşındaki eldiven, yüzde 85'lik kurtarış oranıyla ilk sırada. Fenerbahçeli Ederson yüzde 84'lük oranla Andre Onana'yı takip ediyor. Beşiktaşlı Nübel yüzde 59, Galatasaraylı Uğurcan Çakır ise yüzde 53'lük kurtarış oranına sahip.

Yedikleri gol sayıları

Andre Onana, 7 maçta 5 gol yerken, Ederson 6 karşılaşmada 4 gole engel olamadı. Beşiktaş kalecisi Nübel, 6 maçta 7 gol; Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır ise 6 maçta 9 gol yedi.

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