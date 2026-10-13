CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Salah Trabzonspor formasıyla ilk peşinde! KuPS'a gol atarsa...

Salah Trabzonspor formasıyla ilk peşinde! KuPS'a gol atarsa...

Süper Lig’de kasırga gibi esen ve krallık yarışında zirvede yer alan Muhammed Salah, KuPS’a gol atması halinde bordo mavili forma ile Avrupa’da ilki yaşayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Salah Trabzonspor formasıyla ilk peşinde! KuPS'a gol atarsa...

Trendyol Süper Lig'in ilk 7 haftasında Trabzonspor'un attığı 16 golün 7'sinde imzası bulunan ve muhteşem bir performans sergileyen Muhammed Salah, KuPS Kuopio maçında takımının gol yollarındaki güvencelerinden biri olacak. Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında 3. karşılaşmasına çıkacak olan Mısırlı sağ kanat, Finlandiya temsilcisi karşısında ilk golünü arayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunan 34 yaşındaki süper yıldız, Trabzonspor formasıyla Avrupa'da goller için mücadele edecek.

Trabzonspor'daki skor katkıları

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili forma ile sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir filelerini 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı. Karadeniz devinin daha sonra Amed Sportif'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan dünyaca ünlü yıldız oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan G.Birliği maçında penaltı ile ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı. Galatasaray derbisinde 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltiren Salah krallık yarışında zirvede yer aldı.

Avrupa'da üçüncü maç

Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa Kupaları'nda 3. karşılaşmasına çıkacak. Tecrübeli futbolcu, bordo-mavili takımın Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına evinde 1-0 yenildiği karşılaşmada 90 dakika, deplasmanda 4-0 kaybedilen rövanş maçında da 64 dakika sahada kaldı. Süper Lig'de 7 golle Amed Sportif'ten Orban ile gol krallığı zirvesini paylaşan Salah, performansını Avrupa maçlarına da taşımanın mücadelesini verecek.

Al Jazeera: Rekor kırdı

Salah, Süper Lig'deki tarihi başlangıcıyla uluslararası basında manşetlere taşındı. Al Jazeera, Salah'ın ilk 7 lig maçında 7 gol ve 3 asistle 10 gole doğrudan katkı sağlayarak rekor kırdığını duyurdu. İngiliz Liverpool Echo da yıldız oyuncunun Trabzonspor'daki yükselişini gündemine aldı. Galatasaray karşısında yaptığı hat-trick ve asistle dikkatleri üzerine çeken 34 yaşındaki futbolcu, Samsunspor deplasmanında da Franculino'nun golünü hazırladı. Salah'ın performansı, Bordomavililerin yükselişini Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı.

16 golün 12'si ilk yarıda Bordo mavililer

Süper Lig'in ilk 7 haftasında rakip filelere gönderdiği 16 golün 12'sini ilk yarıda kaydederek dikkat çekti. Bordo-mavililer, özellikle karşılaşmaların ilk 15 dakikası ile ilk yarının son bölümünde bulduğu gollerle öne çıktı.

İlk 15 dakikada atıyor

Karadeniz devinin ligde kaydettiği 16 golün 5'i ilk 15 dakikada geldi. Bordo-mavililer, 16-30 dakika aralığında 2, 31-45 dakika bölümünde ise 5 gol attı. Böylece ilk yarılarda toplam 12 gol kaydederek gollerinin yüzde 75'ini bu bölümde buldu.

İkinci yarıda 4 gol kaydetti

Fırtına ikinci yarının 46-60 dakika aralığında gol sevinci yaşayamadı. 61-75 bölümünde 2 gol kaydeden Trabzonspor, 76-90 aralığında ise sessiz kaldı. Uzatmalarda 2 gol buldu. Takım, 7 hafta sonunda maç başına 2.29 gol ortalaması yakaladı.

Yediği 5 golün 3'ü ilk 45'te

Trabzonspor, ligde geride kalan 7 haftada kalesinde gördüğü 5 golün 3'ünü ilk yarıda, 2'sini ise ikinci yarıda yedi. Karadeniz devi, özellikle kaleci Onana'nın form düzeyinin yüksekliğinin etkisi ve defans bloğunun oturması ile rakiplere geçit vermiyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak!
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin!
DİĞER
Hülya Avşar’a kızından sürpriz! Doğum gününde duygusal paylaşım: İkinizi de çok seviyorum!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Mekke İttifakı çıkışı: Suudi Arabistan'a her türlü destek verilmeli
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber!
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması! Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması! 12:49
Dani Carvajal Getafe'de! Dani Carvajal Getafe'de! 12:31
Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! Yapay zekadan G.Saray-Barcelona maçı için tahmin! 12:04
Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! Yıldız ismin 40 milyon Euro'nun altına satışı yasak! 12:15
Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'a ilk turda veda etti Zeynep Sönmez, Wuhan Açık'a ilk turda veda etti 12:21
F.Bahçe, Aston Villa maçına hazır! F.Bahçe, Aston Villa maçına hazır! 12:27
Daha Eski
F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! F.Bahçe'den Diaz'a dev teklif! 11:07
Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! Fırtına'nın maçına Maltalı hakem! 11:14
Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! Hoffenheim-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu! 11:16
RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri RB Leipzig - PSV Eindhoven maçı bilgileri 11:21
F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Lukaku'dan kötü haber! 11:35
Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri Viking FK - Bayern Münih maçı bilgileri 11:39