Reis ‘Fırtına’ kopardı

İki hafta önce Trabzonspor'da işbaşı yapan Thomas Reis, kariyerine rüya gibi bir başlangıç yaptı. Alman çalıştırıcı göreve geldiğinde ligde sancılı bir süreçten geçen Karadeniz devi, 5 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 7 puan toplamıştı. 9 gol atıp kalesinde 5 gol gören ve averaj hesaplarıyla boğuşan Trabzonspor, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalarak 9. basamağa kadar gerilemişti. Gelir gelmez hem mental hem de taktiksel dokunuşlarla havayı değiştiren Reis ile 2'de 2 yapan bordo mavililer; toplam gol sayısını 16'ya çıkardı ve hiç gol yemedi. Puanını 13'e yükselten Fırtına, 4 basamak birden tırmanarak beşinci sıraya yerleşti. Lider Galatasaray ile iki haftalık süreçte puan farkını üçe düşürmeyi başardı.

Bekleyen değil saldıran bir takım

REIS'in Trabzonspor'u artık rakibini bekleyen değil, oyunu ilk düdükten itibaren yönlendirmeye çalışan bir takım. Galatasaray ve Samsunspor maçlarında ortaya çıkan tablo, Alman teknik adamın maç öncesi hazırlığının ve oyun planının sahaya yansıması oldu. Fırtına, ilk yarılardaki bu üstünlüğünü 90 dakikaya yaymayı başarırsa zirve yarışında çok daha güçlü bir kimliğe kavuşacak.

Rakamların dili

44 Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında topa daha az sahip olmasına rağmen ikili mücadelelerde rakibine üstünlük sağladı. Ev sahibi takım yüzde 56, Fırtına ise yüzde 44 topla oynama oranıyla mücadeleyi tamamladı.

57 Bordo mavili ekip, 57 ikili mücadele kazandı. Samsun ise 27 ikili mücadele kazanabildi. Hava toplarında da Trabzonspor rakibine 13-8'lik üstünlük kurarken pas arası istatistiğinde Samsun 13, Trabzonspor 7'de kaldı.

1 Reis, çıktığı ilk iki Süper Lig maçını kazanarak kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, 2015 yılında Şota'nın ardından Trabzonspor'da görev yaptığı ilk iki lig maçından galibiyetle ayrılan ikinci yabancı hoca oldu.