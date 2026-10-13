Büyük savaşçı Nwaiwu

Samsunspor'u 10 kişi ile yenen Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu'nun performansı özellikle dikkat çekti. 23 yaşındaki stoper, Samsunspor karşısında attığı golün yanı sıra, 6 şut engellerken, 6 da sahipsiz top kazandı. Nijeryalı savunmacı ayrıca 4 pas arası yaptı ve 4 kez topu uzaklaştırdı. Savunmada kritik müdahalelere imza atan Nwaiwu, takımının kalesini gole kapatmasında etkili oldu.

Nijerya'da gündem oldu

Nijerya basınında 23 yaşındaki futbolcunun Samsunspor karşısında sergilediği performansa dikkat çekildi. Nwaiwu'nun mücadeleyi 8.5 reytingle tamamladığı, 15 savunma katkısı yaptığı ve girdiği 6 ikili mücadelenin 5'ini kazandığı belirtildi.