Yerel basın: Kuzeyin paşası

Samsunspor karşısında alınan farklı galibiyet şehirde coşkuyla karşılandı. Trabzonspor'un zaferi yerel basında da geniş yankı buldu. Trabzon'da yayın yapan gazeteler coşkulu manşetler ile takımlarının 3-0'lık zaferinin keyfini sürdü. Günebakış "Trabzonspor fırtına gibi" başlığını attı. Taka "Kuzeyin Paşası" ifadelerini kullandı. Sonnokta da "Fırtına, Samsun'da sert esti" başlığıyla maçı okuyucularına aktardı.
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