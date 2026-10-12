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Trabzonspor'dan deplasman yasağının kaldırılması için çağrı!

Trabzonspor Kulübü, Beşiktaş ile oynayacakları mücadeleler öncesinde deplasman yasağının kaldırılmasını istedi. Bordo mavili kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, iki takım taraftarlarının da deplasmanda takımlarını destekleyebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 21:25
Trabzonspor'dan deplasman yasağının kaldırılması için çağrı!

Trabzonspor, Beşiktaş ile oynayacakları maçlar öncesi resmi bir açıklama yayınlayarak deplasman yasağının kaldırılması yönünde çağrı yaptı.

Bordo mavili kulüp resmi sosyal medya ve internet sitesinden yayınladığı açıklamada iki camianın taraftarlarının deplasman tribünlerinde yer almalarınıa engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmadığını ve deplasman yasağının kaldırılması gerektiğini belirtti.

Trabzonspor Kulübü, bu konuda Trabzon Valiliği başta olmak üzere yetkililerden destek beklediklerini ifade etti.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

DEPLASMANA 'YASAK' KALDIRILSIN!

Trabzonspor ve Beşiktaş camiaları arasında, taraftarlarımızın karşılıklı olarak tribünlerde yer almasına engel teşkil edecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

19 Ekim Pazartesi günü sahamızda oynayacağımız karşılaşmada Beşiktaş taraftarlarının Trabzon'da, Trabzonspor taraftarlarının da İstanbul'da oynanacak karşılaşmada takımlarını destekleyebilmelerini arzu ediyoruz.

Futbolun ve tribünlerin ruhuna yakışmayan deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inanıyoruz.

Bu doğrultuda, Trabzon Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili tüm yetkililerden, gerekli adımların atılması konusunda destek bekliyoruz.

Trabzonspor Kulübü

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