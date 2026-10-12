Sıra geldi Kuopio'ya

Trabzonspor istikrarsız sonuçlar alarak girdiği sezonda en büyük sorunu Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros'a elenerek yaşamıştı. Macar temsilcisine iki maçta da kaybeden bordo-mavililer, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını ıskalarken Konferans Ligi'ne gerilemişti. Ligde arka arkaya alınan Galatasaray ve Samsunspor galibiyetleri camianın moralini oldukça yükseltti. Bu sezon Avrupa'da da başarı isteyen, Kupa 3'ün en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Trabzonspor gözünü KuPS Kuopio mücadelesine çevirdi. Teknik direktör Thomas Reis bu karşılaşmada