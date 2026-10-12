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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Sıra geldi Kuopio'ya

Sıra geldi Kuopio'ya

Konferans Ligi’nin favorileri arasında yer alan Trabzonspor, Kuopio maçına moralli gidiyor. Milli ara öncesi Galatasaray’ı sonrasında Samsunspor’u devirerek gözdağı verdiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Sıra geldi Kuopio'ya

Trabzonspor istikrarsız sonuçlar alarak girdiği sezonda en büyük sorunu Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros'a elenerek yaşamıştı. Macar temsilcisine iki maçta da kaybeden bordo-mavililer, Avrupa'nın 2 numaralı kupasını ıskalarken Konferans Ligi'ne gerilemişti. Ligde arka arkaya alınan Galatasaray ve Samsunspor galibiyetleri camianın moralini oldukça yükseltti. Bu sezon Avrupa'da da başarı isteyen, Kupa 3'ün en güçlü takımlarından biri olarak gösterilen Trabzonspor gözünü KuPS Kuopio mücadelesine çevirdi. Teknik direktör Thomas Reis bu karşılaşmada

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