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Sen neymişsin Reis

Alman hoca geldi Trabzonspor şaha kalktı. 2 maçta 7 gol atıp, 6 puan aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Sen neymişsin Reis

Karadeniz ekibi sezona Fatih Tekke ile başladıktan sonra teknik adam değişikliğine gitmişti. Tekke'nin yerine ligi bilen Thomas Reis getirilmişti. Bu tercihin ne kadar doğru olduğu iki maçta kanıtlandı. Bordo-mavililer milli aradan önce ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etmiş ve Alman hocanın akılcı taktikleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrılmıştı. Ara sonrasında da Trabzonspor ayağını gazdan çekmedi. Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 ile mağlup etmeyi bildiler. Reis yine kusursuz taktiğiyle Samsunspor'u çökertti. Fırtına bulduğu erken gollerle maçı koparırken Melih Kabasakal'ın kırmızısı olmasa fark çok daha yukarılara da gidebilirdi. Yönetim Reis tercihlerinden dolayı haklı çıkmanın gururunu yaşıyor.

BASKET MAÇINI İZLEDİ

Thomas Reis tam bir spor tutkunu... Önceki gün Samsun'da Trabzonspor'u 3-0'lık zafere taşıyan deneyimli çalıştırıcı dün de Karadeniz ekibinin erkek basketbol takımının maçında geçirdi. Trabzonspor'un 83 80'lik galibiyetini izledi.

DİRENÇ ARTTI

Trabzonspor, Thomas Reis ile birlikte ikili mücadelelerde daha diri bir görüntü çiziyor. Bordo-mavililer, ikinci yarının tamamını 1 kişi eksik oynamalarına rağmen ikili mücadelelerde Samsunspor'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. Bordo-mavili ekip maç boyunca 57 ikili mücadele kazandı. Bu sayı Samsunspor'da 27'de kaldı. Fırtına hava toplarında da 13-8 ile Samsunspor'a şans tanımadı.

MELİH'E UYARI

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal uyarıldı. Hem yönetim hem de teknik direktör Thomas Reis, 30 yaşındaki futbolcuyla görüşerek futbolun stresli anlarını daha iyi kontrol etmesi gerektiğini belirttiler. Thomas Reis "Pozisyon icabı görülen kırmızı karta bir şey demem ama böyle atılmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

KALE KAPALI

Fırtına ligde çıktığı ilk 5 maçta kalesinde 5 gol gör müştü. Söz konusu 5 karşılaşmanın 4'ünde gol yemişti. Thomas Reis'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından ise savunma toparlandı. Reis'ın Fırtınası önce Galatasaray'ı 4-0, ardından da Samsunspor'u 3-0 yendi. Rakibi zorluk derecesi şutlar atmaya zorlayan Trabzonspor son 2 lig mücadelesinde kalesinde gol görmedi.

İLK YARILARDA GOL YAĞDIRIYOR

Bordo-mavililer, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 16 defa fileleri havalandırmayı başardı. Bunların büyük bir kısmını da ilk yarıda kaydetti. Karadeniz temsilcisi tam 12 golü ilk 45 dakikalık bölümde buldu. İlk yarılarda atılan 12 golün yarısı Thomas Reis'ın döneminde geldi. Galatasaray ve Samsunspor'a ilk devrelerde 3'er gol attılar.

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