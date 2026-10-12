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Anasayfa Trabzonspor Salah varsa sorun yok

Salah varsa sorun yok

Mısırlı yıldız gol atmazsa, asist yapıyor. Bir şekilde tabelayı değiştiriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Salah varsa sorun yok

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah milli ara sonrasında kaldığı yerden devam etti. Attığı 7 golle takımın en skorer ismi olan 34 yaşındaki futbolcu, milli ara dönüşünde de etkili bir performans ortaya koydu. Franculio Dju'nun attığı golde asisti yapan Salah yine tabelayı değiştirmeyi başardı. Salah'ın Süper Lig'de 7 hafta sonunda 7 golü bulunuyor. 3 de asist yaptı. Teknik direktör Thomas Reis onun bireysel yeteneklerini öne çıkaracak özel taktikler üzerinde duruyor. Böylece gol ve asist sayısını katlamayı hedefliyor.

36 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Trabzonspor, Galatasaray maçının ilk yarısında 3 gol atmayı başarmıştı. Önceki gün de Samsunspor'u devirirken yine ilk 45 dakikalık bölümde ağları 3 defa sarstı. Ekim 1990'dan 36 yıl sonra bir kez daha üst üste 2 maçta ilk yarılarda 3 gol atmayı başardı.

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