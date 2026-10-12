Trabzonspor, 2. defa kiraladığı ancak satın alma opsiyonu bulunmayan kaleci Andre Onana için Manchester United ile görüşmelere başladı. 30 yaşındaki kalecinin İngiliz ekibiyle kontratı sezon sonu bitiyor. Ancak ManU isterse 1 yıllık opsiyonu kullanıp kontratını 2028'e çekebilir. Bordo-mavililer de hem performans hem de karakterinden çok memnun oldukları Kamerunlu eldiven için ellerini çabuk tutuyor. Başka takımlar devreye girmeden önce onun tapusunu istiyorlar. Böylece uzun yıllar kaleci departmanına transfer düşünmeyecekler.

KALMAKTAN YANA Karadeniz temsilcisi, Manchester United ile görüşerek Andre Onana'nın da kendilerinde devam etmek istediğini belirtecek. Uygun bir bonservisle kontratını isteyecek. Teamtalk'un haberine göre Trabzonspor bu transferi 4 milyon euro gibi bir rakama bitirmeyi hedefliyor. Andre Onana'nın da Manchester United yönetimi ile görüşerek bonservisinde kolaylık sağlanmasını isteyeceği kaydedildi. 30 yaşındaki kaleci, Barcelona altyapısının ardından Ajax'ta parlamıştı. Inter sonrası Manchester United'daki kötü döneminin ardından Fırtına'ya gelmişti.