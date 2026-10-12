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Nwaiwu duvar ördü

Trabzonspor'un Samsunspor maçında aldığı galibiyette özellikle takım 10 kişiyken yaptığı savunma performansı da dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Nwaiwu duvar ördü
Trabzonspor'un Samsunspor maçında aldığı galibiyette özellikle takım 10 kişiyken yaptığı savunma performansı da dikkat çekti. Bu anlar da bordo-mavili takımın stoperlerinden Nwaiwu'nun performansı da ön plana çıktı. Takımın 3 golünden birine imza atan Nwaiwu, asıl dikkat çeken nokta savunma katkısıydı. Genç stoper tam 6 şut engelledi, 6 sahipsiz top kazandı, 4 pas arası yaptı ve 4 kez top uzaklaştırdı.
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