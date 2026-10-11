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Yıkım ekibi

Samsun’da perdeyi açan Muçi, Gençlerbirliği maçından sonra ikinci kez gol sevinci yaşadı. İkinci golü atan Nwaiwu, bu sezon siftah yaptı. Franculino da Muçi gibi Gençler’den sonra ağları sarstı. Üç yıldız, peş peşe attığı gollerle Fırtına’yı zafere taşıdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Yıkım ekibi

Trabzospor, Galatasaray derbisinden sonra Samsunspor deplasmanında da farka koştu. Dev derbide maçın yıldızı Muhammed Salah'tı, Samsun'da ise roller paylaşıldı. Önce sahneye dakikalar 27'yi gösterdiğinde Ernest Muçi çıktı. Arnavut oyuncu, iki maçlık suskunluğunu bozdu ve Gençlerbirliği mücadelesinin ardından ligde ikinci kez ağları sarstı. Muçi, attığı bu golden 11 dakika sonra bir kez daha Samsun kalesini yokladı, ancak Okan Kocuk, gole izin vermedi, seken topu ise Nwaiwu filelerle buluşturdu. 23 yaşındaki Nijeryalı stoper, Gençlerbirliği mücadelesinde ilk skor katkısını verirken, bu sezon ise ilk kez gol sevinci yaşadı. Nwaiwu'nun attığı golün üzerinden iki dakika geçmeden formayı Paul Onuachu'dan alan Franculino Dju sahneye çıktı. Gine Bissau'lu oyuncu, aynı Ernest Muçi gibi Gençlerbirliği mücadelesinden sonra fileleri havalandırdı. Milli ara öncesindeki Galatasaray derbisinde asist yapan Franculino, Trabzonspor formasıyla ilk kez üst üste iki maçta skora katkı yapmayı başardı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Trabzonsporlu taraftarlar, dün Samsun deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran bordo-mavili futbolseverler, 90 dakika boyunca takımlarına destek verdi. Özellikle atılan gollerde büyük sevinç yaşayan Trabzonspor taraftarı, Salah'a da büyük ilgi gösterdi.

NWAİWU SARIDA GEÇTİ

Başakşehir, Amedspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart gören Chibuke Nwaiwu, Beşiktaş derbisi öncesinde ceza sınırında bulunuyordu. 23 yaşındaki Nijeryalı stoper, dün Samsunspor deplasmanında kart görmedi ve dev derbi öncesinde cezalı duruma düşmedi. Nwaiwu, derbide sahada olacak.

ONANA DUVAR ÖRDÜ

Karadeniz devinin başarılı file bekçisi Andre Onana, Samsunspor karşısında da kalitesini konuşturdu. Tecrübeli eldiven, kalesine gelen toplam 6 şutu da kurtarmayı başardı. Bu şutların ikisini ceza sahası içinden engelleyen Onana, 8.4 reyting alarak, Mustafa ve Nwaiwu'dan sonra takımdaki en iyi üçüncü isim oldu.

PLAKA MAÇINDA ASİST YAPTI

Trabzonspor formasını, Samsunspor deplasmanında 61'inci kez giyen Mustafa Eskihellaç, plaka maçını asistle süsledi. 29 yaşındaki sol bek, 28'inci dakikada Ernest Muçi'nin attığı golün asistini yaparken, Galatasaray derbisinden sonra Samsunspor maçında da skora katkı sağlamış oldu. Üst üste iki maçta da asist yapmayı başaran Mustafa, 8.8 reytingle de maçın yıldızı seçildi.

SAMSUN 3 KEZ DİREĞE TAKILDI

İlk yarıyı 3-0 geride kapatan Samsunspor, karşılaşmanın ikinci bölümünde tam 3 kez direğe takıldı. Dakikalar 51'i gösterdiğinde Coulibaly, arka direkte vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü. 66'da Coulibaly bir kez daha direği geçemedi. Aynı dakika içinde direkten dönen top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Kaptanın vuruşu da üst direkten dışarı çıktı.

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