Reis ile şahlandı

Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0 yenerek zirve yürüyüşüne devam etti. Thomas Reis ile çıktığı ilk maçta Galatasaray'ı 4-0 yenen bordo mavililer dün de Karadeniz derbisinde hata yapmadı. Bu skor Fırtına'nın bu sezonki ilk deplasman galibiyeti oldu. İç sahadaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde eden bordo-mavililer, deplasmanda ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet almış ve galibiyetle henüz tanışamamıştı. Dış sahada Amed'e 2-1 kaybeden Fırtına, Konya'dan da 1-0 mağlubiyetle dönmüştü.

153 GÜN SONRA KAZANDI

Karadeniz devi, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile İstanbul'da 1-1 berabere kalmış ve bu sezon dış sahadaki tek puanını elde etmişti. Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etmişti. 9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş derbisinin ardından çıktığı 3 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz devi, Samsunspor'u yenip 153 gün aradan sonra dış sahada galip geldi. Reis, eski takımına karşı çıktığı ilk maçı kazandı

SALAH RESİTALİ

Trabzonspor'un süper yıldızı Salah, resitaline devam ediyor. Dün de Dju'nun gol pasını veren Mısırlı sağ kanat, 2014/15'ten bu yana çıktığı ilk yedi Süper Lig maçında 10 gol katkısına ulaşan ilk oyuncu oldu (7 gol & 3 asist).

32. ZAFERİNİ ELDE ETTİ

Trabzonspor ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, bu periyotta galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 32-13'lük üstünlük sağladı. 12 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 104 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

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Samsun'da oynanan 29 maçta Trabzonspor 11, ev sahibi 10 kez galip geldi.

SAVİOLO'NUN YERİNE ARAL ŞİMŞİR OYNADI

Teknik direktör Thomas Reis, 4-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Savunma, orta saha ve forvet hattındaki istikrarını koruyan Alman hoca, Galatasaray karşısında klas bir gole imza atan Saviolo'nun yerine, A Milli Takım'da da gol sevinci yaşayan Aral Şimşir'e sol kanatta forma verdi.

FOLCARELLİ BU SEZON SİFTAH YAPTI

Sakatlığını atlatan Folcarelli, Samsunspor maçının kadrosunda yer aldı. 26 yaşındaki Fransız orta saha bu sezon ilk kez bir maçın 21 kişilik kadrosuna dahil edildi ve ikinci devrede sahaya çıktı. Folcarelli, sezon başı hazırlıkları kapsamında 72 gün önce oynanan Al- Sadd sınavında sakatlanmıştı.

CİHAN ÇANAK'A İKİNCİ ŞANS TANINDI

Sezon başında ayrılması gündeme gelen Cihan Çanak, Thomas Reis'in kararıyla Samsunspor maçının geniş kadrosuna dahil edildi. Geçen sezonun devre arasında Gençlerbirliği'ne kiralanan ve sezon başında geri dönen 21 yaşındaki sağ kanat, Fatih Tekke döneminde gözden çıkarılmıştı.

FIRTINA'NIN GOL ORTALAMASI 2.28

Trendyol Süper Lig'de ilk 7 haftalık süreçte rakip filelere 16 gol gönderen Trabzonspor'da hücum rakamları dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligdeki ilk 7 haftada maç başına 2.2'lik gol ortalaması tutturmayı başardı. Son derece üretken bir hücum hattına sahip olan Fırtına dün ilk yarıda 3 gol attı.

6 OYUNCUDAN SKOR KATKISI GELDİ

Karadeniz devinde bu sezon Süper Lig'de 6 farklı oyuncudan gol katkısı geldi. Muhammed Salah 7 golle ilk sırada gelirken; Paul Onuachu ve Noah Saviolo da 2'şer golle takipte kaldı. Ernest Muçi ile Franculino Dju ise birer golle takibi sürdürdü. Dün de Nwaiwu bu isimlere katıldı.

ŞOTA'DAN SONRA İKİNCİ HOCA OLDU

Bordo mavililerin başında Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçı kazanan Thomas Reis, 2015'te Şota'dan sonra bu başarıya ulaşan 2. yabancı teknik adam oldu. Fırtına, Reis ile iki maçta 7 gol attı, gol yemedi.

DIŞ SAHADA 5 GOLE ULAŞTI

Fırtına, Papara Park'ta oynadığı 3 Trendyol Süper Lig maçının tamamını kazanırken rakip filelere 11 gol bıraktı. Karadeniz devi dün fileleri 3 kez sarsarak dış sahadaki gol sayısını 5'e çıkardı.

MELİH DİREKT KIRMIZI GÖRDÜ

Fırtına 3-0 öndeyken Melih Kabasakal ile Samsunsporlu Elliot Watt arasında gerginlik yaşandı. Rakibine kafa atan Melih Kabasakal, 43. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Süper Lig kariyerinde ilk kez kırmızı kart gören 30 yaşındaki ön libero, Beşiktaş derbisinde cezalı oldu.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Melih Kabasakal, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi: Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bir anlık kızgınlıkla hata yaptım. Disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden geleni yapacağım.

TAKIM RUHU GÖSTERDİK

Teknik direktör Thomas Reis maçtan sonra şunları söyledi:

Takımımı kutlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Kırmızı karta kadar çok iyi performans sergiledik. Çok daha iyiydik. Her şey iyi gidiyordu. Ama kırmızı kart sonrasında takım olarak sıkıntı çektiğimiz durumlar oldu. Takımımız gerçekten iyi mücadele gösterdi. Melih de kırmızı kart sonrasında çok üzgündü ama arkadaşları onun için de çok iyi performans gösterdiler.

Tüm takımımız savunmaya yardım ediyor. Hücumda skor üretecek gol bulabilen kalitemiz var. Bu oyuncuların da takım ruhunu göstermesiyle işler çok iyi gidiyor.