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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Thomas Reis Samsunspor maçı öncesi konuştu! 'Kolay değildi'

Trabzonspor'da Thomas Reis Samsunspor maçı öncesi konuştu! "Kolay değildi"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Bordo mavililerin teknik direktörü Thomas Reis mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 15:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 15:38
Trabzonspor'da Thomas Reis Samsunspor maçı öncesi konuştu! "Kolay değildi"

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis yeni ekibi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Öncelikle tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum. İlk kez resmî olarak buradayım. Samsunspor'da birçok oyuncunun değiştiğini görüyoruz. Oyuncuların çoğuyla daha önce birlikte çalışmadım. Yeni bir oyuncu grubu var. Ancak yine de tekrar burada olmaktan dolayı mutluyum."

"MİLLİ ARA KOLAY DEĞİLDİ"

"Milli ara kolay değildi. Uzun bir ara geçirdik ve çok sayıda millî oyuncumuz vardı. Bu süreçte diğer oyuncularımızla antrenman yaptık. Onlar da iyi performans gösterdiler. U19 takımından birkaç oyuncuyla da çalışma fırsatı bulduk. Millî takımlara giden bütün oyuncularımızın sağlıklı şekilde geri dönmesinden mutluyum." dedi.

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