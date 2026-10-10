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Trabzonspor'da Nasser Djiga sesleri!

İngiliz basınından İnside Futbol, Trabzonspor'un Nasser Djiga için Championship ekibi Wolverhampton'ın kapısını çalacağını yazdı. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer hedefi olan Burkino Fasolu stoperin değeri 8 milyon euro. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da Nasser Djiga sesleri!

Trabzonspor'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde savunma hattına yönelik yeni bir iddia gündeme geldi. İngiliz basınından Inside Futbol'un haberine göre; bordo-mavililer, İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta forma giyen Nasser Djiga'yı transfer listesine aldı. Karadeniz devinin savunma hattını güçlendirmek için Burkina Fasolu stoperin durumunu takip ettiği aktarıldı. Wolverhampton, Djiga'yı Şubat 2025'te kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibi, o dönem Galatasaray'ın da ilgilendiği Burkina Fasolu savunmacının transferinde rakiplerini geride bırakarak oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.

BU SEZON VAZGEÇİLMEZ OLDU

Ancak Djiga, İngiltere'deki ilk döneminde sınırlı süre bulması üzerine 2025'te Rangers'a kiralandı. Genç savunmacı, Rangers'ta 42 karşılaşmada görev yaptı. Kiralık döneminin ardından Wolverhampton'a dönen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinin savunmasında düzenli olarak görev almaya başladı. Djiga, Championship'te oynanan ilk 7 karşılaşmanın 6'sına ilk 11'de çıktı. Genç stoper, İngiltere Lig Kupası'nda da 3 maçta forma giydi. Wolves'ın Premier Lig'e yükselme mücadelesinde önemli rol üstlenen Djiga'nın geleceği, ara transfer döneminde yaşanacak gelişmelere bağlı olacak.

HAVA TOPLARINDA ÜSTÜN

Djiga'nın özellikle hava toplarında güçlü olması, Süper Lig'deki fiziksel mücadelelerde Fırtına'ya avantaj sağlayabilir. Bunun yanında sürati sayesinde savunma arkasına atılan toplarda da daha rahat reaksiyon verebilir.

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