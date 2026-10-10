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Trabzonspor'da Melih Kabasakal kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Bordo mavililerde Melih Kabasakal, rakibi Elliot Watt'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü. İşte o pozisyon...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 17:12 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 18:14
Trabzonspor'da Melih Kabasakal kırmızı kart gördü! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu. Bordo mavililerde Melih Kabasakal, 43. dakikada rakibi Elliot Watt'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü ve oyundan ihraç edildi. Pozisyonun ardından Samsunspor'un İngiliz orta saha oyuncusu sarı kart gördü.

Melih Kabasakal, gelecek hafta Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

MAÇ SONRASI ÖZÜR PAYLAŞIMI

Melih Kabasakal, Samsunspor mücadelesinin bitiş düdüğünün hemen ardından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir özür paylaşımı yaptı. 30 yaşındaki oyuncu, "Gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz. Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum." dedi.

İşte Melih Kabasakal'ın özür açıklaması:

"Samsunspor maçında gördüğüm kırmızı kartın hiçbir açıklaması ve mazereti olamaz.

Kariyerimde ilk kez kırmızı kart görmüş olmanın üzüntüsünü yaşıyorum. Maça olan yüksek motivasyonum ve kazanma hırsımın etkisiyle bir anlık kontrolsüz hareketim, hem benim hem de takımım adına kabul edilemez bir sonuç doğurdu.

Takımımı sahada eksik bıraktığım için kendime duyduğum kızgınlık kolay kolay geçmeyecek. Ancak bu olaydan gereken dersi çıkaracağım ve bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için çok daha dikkatli ve kontrollü olacağım.

Başta hocam olmak üzere takım arkadaşlarımdan ve Büyük Trabzonspor Taraftarından içtenlikle özür diliyorum.

Bu formanın taşıdığı sorumluluğun farkındayım. Bundan sonra sahada göstereceğim mücadele, disiplin ve özveriyle bu hatamı telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

İŞTE MELİH KABASAKAL'IN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜ POZİSYON

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

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