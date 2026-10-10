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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da gözler Karadeniz derbisinde! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor'da gözler Karadeniz derbisinde! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor’a konuk oluyor. Milli araya 4-0’lık Galatasaray galibiyetiyle giren bordo-mavililer, Thomas Reis ile zirve yürüyüşüne devam etmek istiyor. İşte Alman çalıştırıcının eski takımına karşı sahaya süreceği muhtemel 11...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da gözler Karadeniz derbisinde! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında bugün deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. İlk 6 haftada topladığı 10 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 4 puanla 16. sıradaki rakibi karşısında puan kaybetmek istemiyor. Milli araya 4-0'lık Galatasaray galibiyetiyle giren Karadeniz devi, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde bu sezon ilk kez art arda iki maç kazanacak. Fırtına, Samsunspor karşısında geçen sezon deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyetle rakibi önündeki 4 maçlık kazanamama dönemine son vermişti. Son 4 maçta 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan bordo-mavililer, geçen sezon rakibini yenerek 3 puana ulaşan taraf olmuştu.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed'e 2-1, beşinci hafta da Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken, 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

5 FUTBOLCU BUGÜN DE YOK

Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu, genç kaleci Onuralp Çevikkan ve tedavisi tamamlanan ancak hazır olmayan Batagov kadroda yok. Bu oyuncular bugün Samsun sınavında görev yapamayacak.

TİM FOLCARELLİ KADRODA

Karadeniz devinde bir iyi haber var. Tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Tim Jabol-Folcarelli, Samsunspor maçının kadrosuna alındı. 26 yaşındaki merkez orta sahanın ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor.

NWAİWU DERBİ ÖNCESİ SINIRDA

3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavili stoper, Samsunspor maçında kart görmesi halinde Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

31-13'LÜK ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Trabzonspor ile Samsunspor Süper Lig'de bugün 57. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geride kalan 56 lig maçında galibiyetlerde Samsunspor'a karşı 31-13'lük üstünlük sağladı. 12 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Fırtına'nın 101 golüne, Samsunspor 49 golle karşılık verdi.

SAMSUN'DA DENGELİ SONUÇ

İki takım arasında deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı. Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise berabere bitti.

2.2 GOL ORTALAMASI

Süper Lig'de ilk 6 haftalık süreçte rakip filelere 13 gol gönderen Trabzonspor'da hücum rakamları dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, ligdeki ilk 6 haftada maç başına 2.2'lik gol ortalaması tutturmayı başardı.

ESKİHELLAÇ BUGÜN '61' DİYECEK

Samsunspor maçı Mustafa Eskihellaç için de ayrı bir önem taşıyor. Karadeniz deviyle bugüne kadar 60 resmi müsabakaya çıkan 29 yaşındaki sol bek, Samsunspor sınavıyla birlikte bordo-mavili forma altında 61. maçını oynayacak.

ÇAKIR İLE 2 GALİBİYET

Bordo-mavililerin bugün Samsunspor ile oynayacağı maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Balıkesir bölgesi hakemi olan Çakır ile Fırtına bugüne kadar çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Samed, Emre, Jarju, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Saviolo, Dju.

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