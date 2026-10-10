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Trabzonspor'da 153 günlük kötü seri noktalandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 153 gün sonra deplasmandan galibiyetle döndü. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 19:13
Trabzonspor'da 153 günlük kötü seri noktalandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor, dış sahada 153 gün sonra kazandı. Ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçta galip gelen Trabzonspor, dış sahada 4. maçında kazandı.

Kasımpaşa ile ilk hafta 1-1 berabere kalan bordo-mavili takım, üçüncü haftada Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybederken beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından da 1-0'lık mağlubiyetle döndü.

Ligde bu hafta Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, deplasmandaki kötü gidişatı sonlandırdı.

SON DEPLASMAN GALİBİYETİ GEÇEN SEZONDU

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etmişti.

9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman karşılaşmasını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup ederek 153 gün aradan sonra dış sahada galip geldi.

REIS İLE İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Trabzonspor, bu sezon 4 dış saha maçını 3 teknik adam yönetiminde oynadı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya ise Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından Fatih Tekke ile yollar ayrılırken TÜMOSAN Konyaspor maçından sonra da geçici olarak takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir görevini tamamladı ve Thomas Reis ile anlaşma sağlandı.

Reis, eski takımı Samsunspor karşısında deplasman galibiyeti hasretine son verdi.

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