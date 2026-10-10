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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı geldi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 19:19
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan taraftarlara teşekkür mesajı!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 3-0 kazanılan Samsunspor maçı sonrası, bordo-mavili kulübün resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Doğan, "Her zaman her yerde en büyük Trabzon! Girdiğimiz bu zorlu mücadelede bizleri asla yalnız bırakmayan, bize güvenen, bu takımın cefasını çeken Büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler! İnancımızdan, sevgimizden ve birbirimize olan desteğimizden bir an olsun vazgeçmeyelim! İyi ki varsınız, iyi ki Trabzonsporluyuz!" ifadelerini kullandı.

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