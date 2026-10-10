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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis'tan kırmızı kart açıklaması!

Thomas Reis'tan kırmızı kart açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Samsunspor galibiyetinin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Alman çalıştırıcı, açıklamalarında mücadelenin 43. dakikasında kırmızı kart gören Melih Kabasakal'a da değindi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 18:42 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 18:51
Thomas Reis'tan kırmızı kart açıklaması!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Karadeniz derbisinde Samsunspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Kırmızı kart pozisyonuna değinen Reis, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Çok güzel bir performans sergilediler. Kazanmayı hak ettik. Rakibimizden çok daha iyiydik. Her şey iyi gidiyordu, kırmızı karta kadar. Melih de kırmızı kart sonrası çok üzgündü fakat takım arkadaşları çok iyi bir performans sergiledi." dedi.

"ADIM ADIM GİTMEK ZORUNDAYIZ"

"Sadece ben değil, bütün camia bu galibiyetlerden mutlu diye düşünüyorum. Çok iyi takım ruhu gösteriyoruz. Skor üretebilecek, gol atabilecek çok iyi hücum oyuncularımız var. Ama adım adım gitmek zorundayız. Çok maç oynayacağımız bir periyoda giriyoruz. Kolay olmayacak. Oyuncularımızın da yavaş yavaş geri gelmesiyle çok daha iyi bir takım olduk. Elbette oyuncularımızın bize geri dönmesi ve sağlığına kavuşmasıyla birlikte benim için tatlı bir zorluk ortaya çıkıyor."

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