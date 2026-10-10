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Anasayfa Trabzonspor Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı deviren Trabzonspor, 7. haftada deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Her iki ekip de zorlu randevudan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Samsunspor-Trabzonspor maçıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki Samsunspor-Trabzonspor karşılaşması ne zaman? Karadeniz derbisi saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 08:36 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 09:35
Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 7. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 10 puanda bulunan bordo mavililer, Karadeniz derbisinden de 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor ise Trabzonspor karşısında 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor. Peki Samsunspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Mendes, Erakovic, Guarino, Tomasson, Watt, Celil, Samed, Emre, Jarju, Bayo.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Melih, Muçi, Salah, Saviolo, Dju.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmaya çalışacak.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov ve Folcarelli'nin ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.

SAMSUN'DA DENGE VAR

İki takım arasında deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı.

Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Murat Altın ve Gökhan Barcın yapacak.

NWAIWU, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

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