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Anasayfa Trabzonspor Samsunspor-Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Samsunspor-Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor. Samsunspor zorlu mücadele Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde Galatasaray'ı 4-0'lık skorla mağlup eden bordo mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor. Sezona kötü başlangıç yapan Samsunspor ise taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmak için sahaya çıkıyor. Dev mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 14:58 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 16:13
Samsunspor-Trabzonspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 7. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 10 puanda bulunan bordo mavililer, Karadeniz derbisinden de 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Samsunspor ise Trabzonspor karşısında 3 puan alarak çıkışa geçmek istiyor.

Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Celil, Watt, Sekongo, Coulibaly, Emre, Bayo

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Melih, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Dju

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SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Samsunspor - Trabzonspor maçı 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

DEPLASMANDA İLK PEŞİNDE

Süper Lig'de sahasında oynadığı 3 maçtan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, dış sahada ise 153 günlük deplasman galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Dış sahada ilk hafta Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak bu sezon tek deplasman puanını alan bordo-mavili takım, üçüncü hafta Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1, beşinci haftada TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde ederken 9 Mayıs 2026'da oynanan bu karşılaşmanın ardından dış sahada galip gelemedi.

Trabzonspor'da Ruslan Malinovskyi, Umut Nayir, Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılarak hazır hale gelmeye çalışan Batagov kadroya alınmazken, Folcarelli yedek kulübesinde yer aldı.

SAMSUN'DA DENGE VAR

İki takım arasında deplasmanda oynanan karşılaşmalarda ise taraflar birbirlerine bariz bir üstünlük kuramadı.

Samsun'da oynanan 28 maçta Samsunspor ve Trabzonspor, 10'ar kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALIYOR

Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Murat Altın ve Gökhan Barcın yapıyor.

NWAIWU, BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KART SINIRINDA

Trabzonspor'da 3 sarı kartı bulunan Nijeryalı oyuncu Chibuike Nwaiwu, kart sınırında yer alıyor.

Bordo-mavili futbolcu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde ligde gelecek hafta Beşiktaş ile Papara Park'ta oynanacak karşılaşmada görev alamayacak.

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