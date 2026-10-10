Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Thomas Reis yönetiminde çıktığı ilk maçta son şampiyon Galatasaray'ı farklı deviren bordo-mavililer, Samsun deplasmanından da 3 puanla dönmeyi başardı.

Trabzonspor, ilk yarıda Ernest Muçi (dk. 28), Chibuike Nwaiwu (dk. 38) ve Franculino'nun (dk. 40) golleri ile devre arasına 3-0 önde girdi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve bordo-mavililer, Karadeniz derbisinde gülen taraf oldu.

MELİH KABASAKAL BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Samsunspor karşısında maça ilk 11'de başlayan Trabzonspor oyuncusu Melih Kabasakal, Elliot Watt'a yaptığı şiddetli hareket nedeniyle kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deneyimli futbolcu, gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde üst üste 2. galibiyetini alarak 13 puana yükseldi. Samsunspor'da ise kötü gidiş sürüyor. Kırmızı Şimşekler, ligdeki son 5 maçından puan çıkaramamış oldu ve 7. hafta sonunda 4 puanda kaldı.

SALAH KALDIĞI YERDEN DEVAM

Trabzonspor'un 3. golünün mimarı olan Muhammed Salah, Trendyol Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 10 gol katkısına (7 gol, 3 asist) ulaştı. Mısırlı yıldız, milli ara öncesi oynanan Galatasaray derbisine kaydettiği hat-trick ile damga vurmuştu. Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Samsunspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9'uncu dakikada savunma arkasına hareketlenen Muçi'nin çaprazdan içeri girip kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Okan çeldi. Dönen topla penaltı noktasında buluşan Salah'ın şutunda Tomasson'un ayak uzattığı top kornere çıktı.

19'uncu dakikada Coulibaly'nin sağdan çevirdiği topla buluşan Bayo'nun kaleye çektiği şut direğin dibinden auta çıktı.

28'inci dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ara pasıyla buluşan Muçi'nin kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 0-1.

38'inci dakikada Muçi'nin kaleye çektiği şutu Okan Koçuk çeldi. Dönen topun gelişine vuran Nwaiwu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.

40'ıncı dakikada Salah'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Franculino'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

51'inci dakikada kale çizgisi önünde oluşan karambolde Coulibaly'nin vuruşunda top yan direğe çarptı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Emre Kılınç'ın son çizgiye inip kaleye çektiği şutu kaleci Onana kornere çıkarttı.

66'ncı dakikada Bayo'nun şutunda sağ çapraza açılan topun gelişine vuran Coulibaly'nin şutunda top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topun gelişine vuran Fatih Kaya'nın volesinde top üst direkten auta çıktı.

89'uncu dakikada Nwaiwu'nun ara pasıyla buluşan Cabral, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çıkarttı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

51. dakikada Samsunspor atağında altıpas içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

59. dakikada Tomasson'un pasında sol çaprazda topla buluşan Emre Kılınç'ın şutunda, kaleci Onana son anda topu kornere çeldi.

66. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahası içinde topla buluşan Coulibaly'nin şutunda yan direğe çarpan top, Fatih Kaya'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak auta gitti.

85. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında Sousa'nın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Onana gole izin vermedi.

89. dakikada bordo-mavili takımın ani gelişen atağında ceza sahası içinde topla buluşan Cabral'ın plase vuruşunda, kaleci Okan Kocuk son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmayı 3-0 kazandı.