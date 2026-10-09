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Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor'a konuk olacak. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 13:43
Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak!

Trabzonspor ile Samsunspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın oynayacakları maçla 57'nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 56 Süper Lig maçında Trabzonspor'un 33, Samsunspor'un 11 galibiyeti bulunurken, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın Samsunspor'un konuğu olacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasındaki rekabet 1967 yılında 2'nci Lig'de başladı. Trabzonspor ile Samsunspor, bugüne kadar 56'sı Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig, 7'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 67 resmi maçta karşı karşıya geldi.

İki takımın 2'nci Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada Trabzonspor'un 2, Samsunspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası'nda ise 7 kez karşı karşıya gelen iki takımın maçlarında Trabzonspor 5, Samsunspor 1 galibiyet elde ederken, 1 karşılaşma berabere tamamlandı. Son olarak 23 Nisan 2026'da oynanan Türkiye Kupası çeyrek final maçının normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz sona ererken, Trabzonspor seri penaltı atışlarında rakibine 3-1 üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

Süper Lig'de 56 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 33'ü Trabzonspor'un, 11'i Samsunspor'un galibiyetiyle tamamlanırken, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor rakip filelere 104 gol gönderirken, kalesinde 47 gol gördü.

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