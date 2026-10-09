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Anasayfa Trabzonspor Onuachu mu Franculino mu?

Onuachu mu Franculino mu?

Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas Reis’ı Samsunspor maçı öncesinde zor bir karar bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Onuachu mu Franculino mu?
Bordo-mavililerde teknik direktör Thomas ReisSamsunspor maçı öncesinde zor bir karar bekliyor. Alman çalıştırıcı forvette kimi oynatacağına henüz karar veremedi. Sezona tutuk başlayan Paul Onuachu, Samsunspor maçlarını seviyor. Kırmızı-beyazlılara karsı 4 karşılaşmada 4 gol attı. Milli ara öncesinde oynanan Galatasaray maçında forvette Franculino Dju'yu oynatan Reis bu forvetinden de güçlü bir katkı aldı. Başarılı çalıştırıcı ya "İstikrar" diyecek ve Cimbom'a karsı sahaya sürdüğü Dju ile başlayacak ya da Samsun maçlarında yıldızlaşan Onuachu'yu oynatacak. Reis iki oyuncu arasındaki kararını idman performanslarına göre vermeyi planlıyor. Genel kanı Dju'nun bir adım önde olduğu yönünde.
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