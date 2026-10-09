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Nerede kalmıştık

Galatasaray maçında hat-trick yapan Salah, şimdi de Karadeniz derbisindeki rakipleri Samsunspor’u gözüne kestirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Nerede kalmıştık

Süper Lig'de gol krallığına oynayan Muhammed Salah, Mısır Milli Takımı'ndan döndü, idmanlara basladı. Milli ara öncesinde 4-0 kazanılan Galatasaray mücadelesinde 3 gol birden atan 34 yasındaki yıldız, gözünü Samsunspor ile oynanacak Karadeniz derbisine çevirdi. Salah, sarı-kırmızılılılar ile oynanan maçtaki gibi karşılaşmaya damga vurmaya hazır. Ligde kaydettiği 6 golle Fırtına'nın en skorer ismi olan Salah, Samsunspor maçını da boş geçmek istemiyor. Teknik direktör Thomas Reis da Galatasaray maçında olduğu gibi onu savunmanın arkasına sızdıracak formüller üzerinde duruyor. Tüm takıma, "Salah'ı depar atarken gördüğünüzde direkt topu ona aktarın" talimatı verdi. Premier Lig'den sonra Trendyol Süper Lig'de de eşsiz hızı ile durdurulamıyor.

MİLYARLARCA DEFA İZLENDİ

Muhammed Salah transfer olduğundan bu yana Trabzonspor'un sosyal medya paylaşımları rekorlar kırıyor. Sadece Salah içeriklerinin milyarlarca defa izlendiği belirtildi.

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