Kolay olmayacak

Bordo-mavililer lige dönüşte Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Thomas Reis, eski takımına karşı mücadele verecekleri bu randevu öncesinde futbolcularına uyarılarda bulundu. Alman çalıştırıcı "Zorlu bir atmosfer olacak. Sizin işiniz sahada. Tam motivasyon istiyorum. Oradan 3 puan çıkarırsak bu geleceğe daha da umutlu bakmamız anlamına gelecek. Ne olursa olsun taktik disipline bağlı kalın. Bu sekilde oradan istediğimizi alabiliriz" dedi.

YERİ YANILTMASIN

Thomas Reis, Samsunspor'un lige iyi başlamadığını ve puan cetvelinde aşağılarda olduğunu hatırlattı. Ancak bunun kendilerini yanıltmaması gerektiğini söyledi. Reis oyuncularına "90 dakika boyunca her top için maksimum mücadele vermenizi istiyorum. Kazanarak ilerledikçe özgüvenimiz yükselecek ve çok daha iyi şeyler başaracağız" ifadelerini kullandı.

DEPLASMANDA HİÇ KAZANAMADI

Karadeniz ekibi bu sezon dış sahada 3 karsılaşmaya çıktı. Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Amed'e 2-1, Konyaspor'a ise 1-0'lık skorlarla mağlup oldu. Trabzonspor, bu hafta Samsunspor'u devirerek deplasmanda ilk 3 puanını hanesine yazdırmayı hedefliyor.

HEDEF İLKİ BAŞARMAK

Fırtına bu sezona istikrarlı bir giriş yapamadı. Henüz üst üste 2 maç kazanamadı. Milli ara öncesinde Galatasaray'ı deviren bordo-mavililer yarın oynanacak mücadelede de Samsunspor'u geçerse bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmasını kazanmış olacak. Thomas Reis da zirve yarısında kalabilmek için mutlaka bir seri yakalamaları gerektiğini düşünüyor.

NWAIWU SINIRDA

Trabzonspor'un Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde takımda Chibauki Nwaiwu sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Thomas Reis, oyuncusuyla konuşarak gereksiz karta karsı uyardı. Bordo-mavililer, Samsunspor'un ardından Beşiktaş ile karşılaşacak. Nwaiwu kart görmesi halinde derbi mücadelesinde forma giyemeyecek.

245

Thomas Reis'ın Samsun kariyeri Trabzon maçıyla sona ermişti. 245 gün sonra bu defa Trabzonspor'un başında Samsun'a gidiyor.