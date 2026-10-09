Değişikliği geç yapıyor

Süper Lig’de geride kalan 6 haftada ilk oyuncu değişikliği ortalamalarına bakınca en erken hamle Galatasaray’dan en geç ise Trabzonspor’dan geliyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Süper Lig'de geride kalan 6 haftada ilk oyuncu değişikliği ortalamalarına bakınca en erken hamle Galatasaray'dan en geç ise Trabzonspor'dan geliyor. Cimbom ortalama 53.5 dakikada ilk değişikliğini yapıyor. Onları 55.3 ile Fenerbahçe, 56.8 ile Beşiktaş takip ediyor. Trabzonspor ise 57.8 ile en geç ilk değişiklik ortalamasına sahip takım.