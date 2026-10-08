Ukrayna medyası Vilivald'ı Trabzonspor'a yazdı

Ukrayna medyası, 1'inci Lig ekibi Kryvbas Kryvyi Rih'te forma giyen Volodymyr Vilivald'ın Trabzonspor'un radarında olduğunu ve görüşmelere başlandığını öne sürdü.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Ukrayna medyası, 1'inci Lig ekibi Kryvbas Kryvyi Rih'te forma giyen Volodymyr Vilivald'ın Trabzonspor'un radarında olduğunu ve görüşmelere başlandığını öne sürdü. 22 yaşında 1.94 boyunda futbolcu, yeni sezona etkili bir başlangıç yaptı. 8 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olarak gösterilen genç savunmacının kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tüm maçlarda 90'ar dakika oynayan Vilivald, toplam 720 dakika sahada kaldı.