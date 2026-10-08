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Trabzonspor'da hedef yeni bir başlangıç

Bordo mavililer, cumartesi günü 16.00'da Samsun ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, Karadeniz derbisinde, G.Saray karşısında sergilediği futbolu Samsun'da da ortaya koyarak deplasman karnesini değiştirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da hedef yeni bir başlangıç

Bordo mavililer, cumartesi günü 16.00'da Samsun ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına, Karadeniz derbisinde, G.Saray karşısında sergilediği futbolu Samsun'da da ortaya koyarak deplasman karnesini değiştirmeyi hedefliyor. Trabzonspor açısından bu maç, sadece üç puan mücadelesi değil, aynı zamanda sezonun ilk bölümünde ortaya çıkan "iç saha-deplasman farkını" ortadan kaldırma fırsatı olacak.

KABUSU BİTİRME PLANLARI

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 10 puan toplayan Trabzonspor, Samsunspor karşısında deplasmanda sezonun ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, bu sezon ligin ilk 6 haftasında sahasındaki 3 maçı kazanarak 9 puan elde etti. Dış sahada ise 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı ve galibiyetle henüz tanışamadı.

EN SON 9 MAYIS'TA KAZANDI

Fırtına, deplasmanda son galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında İstanbul'da Beşiktaş karşısında 2-1'lik sonuçla elde etti. 9 Mayıs'ta oynanan Beşiktaş maçının ardından çıktığı 3 deplasman maçını kazanamayan Karadeniz ekibi, Samsunspor'u mağlup etmesi halinde 153 gün aradan sonra dış sahada galip gelecek.

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