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Trabzonspor, Reis ile ilk peşinde

Karadeniz devi, bu sezon 3 dış saha maçını 2 teknik adam yönetiminde oynadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya da Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı. Thomas Reis, eski takımı Samsunspor karşısında bordo-mavili ekibin kazanması halinde deplasman hasretine son veren isim olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor, Reis ile ilk peşinde

Karadeniz devi, bu sezon 3 dış saha maçını 2 teknik adam yönetiminde oynadı. Bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı ve Amed'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmalara Fatih Tekke, Konyaspor'a 1-0 yenildiği karşılaşmaya da Hüseyin Çimşir yönetiminde çıktı. Thomas Reis, eski takımı Samsunspor karşısında bordo-mavili ekibin kazanması halinde deplasman hasretine son veren isim olacak.

ALMAN HOCA TARİHE GEÇECEK

Teknik direktör Thomas Reis, kariyerinde özel bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Daha önce Samsunspor'un başında görev yapan Alman hoca, bu kez Trabzonspor'un başında eski takımına karşı mücadele edecek. Reis, böylece Trabzonspor ve Samsunspor'u çalıştıran üçüncü teknik adam ünvanını elde edecek.

ÖZKAN SÜMER VE METİN TÜREL

Trabzonspor ile Samsunspor'u çalıştıran iki teknik adam var. Özkan Sümer, 1991-92'de Samsunspor'un başında görev yaparken, Karadeniz'in iki önemli kulübünde görev alan ilk teknik adam oldu. Ardından Metin Türel 1987- 88'de Trabzonspor'u çalıştırmasının ardından 1998-2000 arasında Samsunspor'da görev yaptı.

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