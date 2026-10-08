Salah ilk 10’da yer alıyor

Muhuammed Salah, futbolun ekonomik gücünü ortaya koyan listede dikkat çeken bir konuma yerleşti. Sportico'nun maaş, sponsorluk ve saha dışı gelirleri birlikte değerlendirdiği listeye göre Salah, yıllık 40 milyon dolarlık geliriyle dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu arasında gösterildi. Bordo-mavili kulüp, 34 yaşındaki futbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalarken, KAP'a bildirilen anlaşmaya göre Salah'a her sezon 10 milyon euro yıllık ücret ve 7 milyon euro imza bedeli olmak üzere toplam 17 milyon euro garanti ödeme yapılacak.

AFRİKA'NIN EN İYİSİ

Muhammed Salah, kariyerine bir prestijli ünvan daha ekledi. SCORE90 tarafından hazırlanan listede Salah, 21. yüzyılın en iyi beş Afrikalı futbolcusu arasında zirvede gösterildi. Mısırlı yıldız; Afrika'nın efsane isimlerinden Eto'o, Drogba, Yaya Toure ve Mane'yi geride bıraktı.

LİSTENİN İLK 10 SIRASI