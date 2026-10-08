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Anasayfa Trabzonspor 'Penaltızede Fırtına'

'Penaltızede Fırtına'

Son beş sezonda dört büyüklerden Fenerbahçe lehine 68, Galatasaray’a 58, Beşiktaş’a 48, Trabzonspor’a ise sadece 41 kez penaltı düdüğü çalınmış.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
'Penaltızede Fırtına'

Son günlerde Türk futbolunda yaşanan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında ortaya çıkan skandalların ardından hakemlerin saha içindeki performansları da akıllara geldi. Geride bıraktığımız 5 sezonda ligimizde "4 büyükler" olarak adlandırılan Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aleyhine ve lehine çalınan penaltılar da merak konusu oldu. İşte bu konuda 4 büyüklere çalınan penaltı düdüğü rakamları...

Fenerbahçe: Son yıllarda ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk yarışına girmiş ancak şampiyonluğu rakibine kaptırmış olan Fenerbahçe, söz konusu 5 sezonda lehine 68 kez penaltı düdüğü çalınarak kayıtlara geçti.

Galatasaray: Beş yılda üst üste dört kez şampiyon olmuş ve bu sezonunda şampiyonluktaki en büyük favorileri arasında yer alan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ise 58 kez penaltı kazanarak listede ikinci sırada yer aldı.

Beşiktaş: Bu sezon teknik direktör Vincenzo İtaliano ile başarılı bir grafik çizen Beşiktaş ise geride bıraktığımız beş sezonda lehine 48 penaltı düdüğü çalındı ve listenin üçüncü basamağında yer aldı.

Trabzonspor: Bu sezon yaptığı yıldız transfer ile adından söz ettiren Trabzonspor ise 41 penaltı ile listenin son sırasında yer aldı. Karadeniz devi, uzun zamandır hakem kararları ile hakkının yendiğini belirten açıklamalarda bulunuyordu.

ALEYHİNE 41 KEZ PENALTI VERİLDİ

Dört büyük takımın aleyhine çalınan penaltı düdükleri ise bir başka merak konusu oldu. Aleyhine penaltı düdüğü çalınan takımlar listesinde ise zirvede 41 kez ile Trabzonspor yer alıyor. Bordo mavili takımı, 27 kez ile Fenerbahçe takip ediyor ve listede ikinci sırada yerini alıyor. Galatasaray ise bu konuda listenin üçüncü basamağında 22 penaltı ile bulunuyorken, Beşiktaş ise 20 penaltı ile son sırada.

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