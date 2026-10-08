Franculino Dju formayı zorluyor

Franculino Dju, milli arada Gine-Bissau formasıyla iki maçta da gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç forvet, Samsunspor deplasmanı öncesi Reis'in planlarında daha güçlü bir alternatif haline geldi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Franculino Dju, milli arada Gine-Bissau formasıyla iki maçta da gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç forvet, Samsunspor deplasmanı öncesi Reis'in planlarında daha güçlü bir alternatif haline geldi. Dju, performansıyla ilk 11 kapısını zorluyor. Fırtına'nın Midtjylland'a 17 milyon euro garanti bedel ödeyerek kadrosuna kattığı Dju, karşılığını sahada vermeye başladı.