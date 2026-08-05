Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Mohamed Salah için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü. İddialara göre Karadeniz ekibi, Mısırlı yıldıza yıllık 17 milyon euro garanti ücret ve performansa dayalı bonuslar içeren cazip bir teklif sundu. Trabzonspor'un Mohamed Salah transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Peki Salah'ın uçağı ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler...

TRABZONSPOR'DAN SALAH'A DEV TEKLİF: YILLIK 17 MİLYON EURO!

Bordo-mavili yönetimin, Mısırlı yıldız futbolcuya yıllık 17 milyon euro net maaş ve başarıya dayalı bonuslar içeren cazip bir teklif sunduğu öğrenildi. Trabzonspor bu tarihi operasyonda devasa maliyeti sponsor desteğiyle çözecek. Kulüp yönetiminin bazı uluslararası ve yerli dev firmalarla anlaşma sağlayarak gerekli kaynağı hazır ettiği, Salah'ın maliyetinin büyük bir kısmının sponsorlar tarafından karşılanacağı bildirildi.

TRABZONSPOR'DAN MOHAMED SALAH HAMLESİ

Transfer kulislerinde yer alan bilgilere göre Trabzonspor yönetimi, Mohamed Salah'ın temsilcisiyle yapılan görüşmelerde önemli mesafe kat etti. Tarafların mali şartlar üzerinde büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edilirken, transfer sürecinin son detaylarının görüşüldüğü belirtildi. Henüz Trabzonspor Kulübü veya Mohamed Salah cephesinden transferle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SALAH TRABZONSPOR'A NE ZAMAN GELİYOR?

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, yaz transfer döneminde dünya çapında ses getirecek bir transfere imza attı. Bordo-mavili yönetim ile Mohamed Salah cephesi, 2 yıllık bir sözleşme için her konuda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun 5 Ağustos Çarşamba günü özel uçak ile yola çıkacağı aktarıldı. Salah, İstanbul üzerinden Trabzon'a uçuş yapacak.

SALAH'IN UÇAĞI NE ZAMAN?

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mohamed Salah, 5 Ağustos Çarşamba saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır. Oyuncunun aynı gün akşam saatlerinde Trabzon'a ulaşması planlanmaktadır."

MOHAMED SALAH'IN KARİYERİ

33 yaşındaki Mohamed Salah, kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formaları giydi. Hızı, golcülüğü ve asist katkısıyla dünyanın en önemli hücum oyuncuları arasında gösterilen Mısırlı yıldız, bugüne kadar çok sayıda lig şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi ve bireysel ödül kazandı.