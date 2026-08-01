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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Osorio mesaisi! Midtjylland'ın elenmesinin ardından...

Trabzonspor'da Osorio mesaisi! Midtjylland'ın elenmesinin ardından...

Trabzonspor, Dario Osorio'yu kadrosuna katmak için mesai harcıyor. Midtjylland’ın elenmesi sonrası görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Trabzonspor'da Osorio mesaisi! Midtjylland'ın elenmesinin ardından...

Karadeniz devinin uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Dario Osorio transferinde bekleyiş devam ediyor. Midtjylland yönetimi, Avrupa kupalarındaki kritik karşılaşmalar tamamlanmadan Şilili futbolcunun geleceğiyle ilgili kesin karar vermek istemedi. 22 yaşındaki sağ kanat ve menajerinin de kulübün Avrupa'daki durumunu görerek hareket etmeyi tercih ettiği belirtildi. Midtjylland'ın Beşiktaş'a elenmesinin ardından Trabzonspor ile yürütülen transfer görüşmelerinin yeniden hızlanması bekleniyor. Bordo-mavili yönetimin sağ kanat transferindeki önceliğini koruduğu 1.84 boyundaki futbolcu için hem kulübü hem de oyuncu tarafıyla temaslarını sürdürdüğü ifade edildi. Trabzonspor'un Danimarka ekibine bonuslarla 20 milyon euro teklif ettiği dile getiriliyor. 22 yaşındaki Osorio, artı 4 yabancı kontenjanına uyuyor. Ayrıca yüksek potansiyeli ve skor katkısıyla farkını gösteriyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Şilili yıldız için Midtjylland'ın bonservis beklentisi 20 milyon euro.

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