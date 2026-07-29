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Haberler Trabzonspor Chelsea'nin genç yıldızı Trabzonspor'un gündeminde! İşte transfer formülü

Chelsea'nin genç yıldızı Trabzonspor'un gündeminde! İşte transfer formülü

El Futboleroa, Fırtına’nın 19 yaşındaki Ekvadorlu yıldızı Chelsea’den kiralamak istediğini duyurdu. Premier Lig devi, futbolcunun kiralanmasına sıcak bakıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Chelsea'nin genç yıldızı Trabzonspor'un gündeminde! İşte transfer formülü

Şu ana kadar 12 transfer yapan Trabzonspor ile ilgili hemen her gün yeri bir iddia ortaya atılıyor. Ekvador basınından El Futboleroa, bonservisi Chelsea'de olan Kendry Paez'in bordo mavililerin radarına girdiğini duyurdu. Haber şu şekilde: Paez, Avrupa transfer piyasasının radarına tekrar girdi. Trabzonspor'un, Ekvadorlu orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmakla ilgilendiği ve yaratıcı orta sahasını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Türk kulübünün, oyun kurma yeteneğine sahip, son bölgede savunmaları dengesizleştirebilen ve gelişme potansiyeli olan genç oyuncu aradığı söyleniyor; bu özellikler 19 yaşındaki yıldızın profiline uygun.

GELİŞMEYE DEVAM EDEBİLİR

Chelsea, 2015'te haklarını aldığı Paez'in kalıcı olarak A takıma katılmadan önce kiralık olarak farklı takımlarda yeteneğini geliştirmesini planlıyor. Bu süreçte, daha önce Racing Strasbourg ve ardından River Plate'te kiralık olarak forma giydi. Trabzonspor, Ekvadorlu oyuncunun kiralık olarak gittiği üçüncü takım olabilir. Trabzonspor'a kiralık olarak gönderilmesi, hem oyuncu hem de İngiliz kulübü için faydalı bir alternatif olabilir; zira bu sayede oyuncu düzenli olarak forma giyebilir, istikrar kazanabilir ve futbol becerilerini geliştirmeye devam edebilir. Bu arada, Kendry Paez, Ekvador'un en umut vadeden yeteneklerinden biri.

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