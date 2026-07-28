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Trabzonspor'a Ganalı stoper! Oppong da listede

L’Equipe’in haberine göre Karadeniz devi, Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong’u transfer etmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'a Ganalı stoper! Oppong da listede

Trabzonspor'un, Nice forması giyen Ganalı stoper Kojo Peprah Oppong ile ilgilendiği belirtildi. L'Equipe'in haberine göre; bordo-mavililerin yanı sıra İngiliz ekibi Burnley ve adı açıklanmayan bir Fransa Ligue 1 kulübü de 22 yaşındaki savunmacı için harekete geçmeye hazırlanıyor. Nice'in, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.85 boyundaki futbolcu için 10-15 milyon euro arasında bonservis geliri beklediği ifade edildi. Fransız kulübünün genç ismi kadroda tutmak istediği ancak yaklaşık 70 milyon euro'luk kaynak oluşturma zorunluluğu nedeniyle gelecek teklifleri değerlendirebileceği kaydedildi.

2.7 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz yaz 2.7 milyon euro karşılığında Norrköping'den Nice'e transfer olan Oppong, ilk sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçın 40'ına ilk 11'de başladı. Gana Milli Takımı'na da seçilen genç futbolcu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda iki karşılaşmada forma giydi.

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