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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yeni forveti Premier Lig'den! Transfer formülü ortaya çıktı

Trabzonspor'un yeni forveti Premier Lig'den! Transfer formülü ortaya çıktı

Felipe Augusto'nun ayrılığı sonrası Paul Onuachu'ya alternatif bir golcü arayışı bulunan Trabzonspor'un, listesine Aston Villa forması giyen Evann Guessand'ı aldığı öne sürüldü. Transfer formülü ise ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'un yeni forveti Premier Lig'den! Transfer formülü ortaya çıktı

Hem sağ kanada hem de 9 numara pozisyonuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Evann Guessand sesleri yükseliyor. Yönetimin, Aston Villa formasını giyen Fildişili futbolcunun transferi için kısa süre içinde resmi temaslara başlaması bekleniyor. İngiliz kulübü geçen sezon başında Nice'ten 30 milyon euroya aldığı Guessand'ı beklenen performansı gösteremediği için devre arasında Crystal Palace'a kiralamıştı. Bordo-mavililerin de ilk planda Aston Villa'ya kiralama teklifi yapması bekleniyor. Takvim'in haberine göre, teknik direktör Fatih Tekke'nin hücumun her bölgesinde oynayabildiği için Guessand'ın transferine çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Guessand 2024- 25 sezonunda Ligue 1'de 12 gol ve 9 asistlik performansıyla öne çıkmıştı.

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