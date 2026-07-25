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Trabzonspor'da Junior Diaz sesleri! Nwaiwu’nun boşluğunu dolduracak

Fırtına, Chibuike Nwaiwu’nun ayrılığı sonrası, Fransa ekibi Troyes forması giyen Michel Junior Diaz için hamle yapacak. 23 yaşındaki Fildişili stoperin şu andaki değeri 6 milyon euro.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da Junior Diaz sesleri! Nwaiwu’nun boşluğunu dolduracak

Trabzonspor yönetimi, sağ kanat ve forvet transferinin yanı sıra savunmaya da takviye yapmayı planlıyor. Ayrılma ihtimali her geçen gün güçlenen Chibuike Nwaiwu'nun boşluğunu doldurmak için liste şekillenmeye başladı. Fırtına'nın gündemine aldığı ana adayın, Fransa Ligue 1 temsilcisi ESTAC Troyes forması giyen Michel Junior Diaz olduğu öğrenildi. 1.93 metrelik boyu, hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Fildişi Sahilli stoper, Trabzonspor izleme komitesi (scout) tarafından bir süredir mercek altındaydı. Hem stoper hem de ön liberoda görev yapabilen çok yönlü oyuncu için hazırlanan raporların olumlu olduğu belirtildi. Fatih Tekke de futbolcuya onay verdi.

KULÜPLER ARASINDA RESMİ TEMAS BEKLENİYOR

Bordo-mavili kurmaylarının Diaz'ı yakından takip ettiği ancak an itibarıyla ne oyuncunun kulübü Troyes'e ne de menajerlik şirketine yapılmış resmi bir girişimin olmadığı ifade edildi. Nwaiwu'nun ayrılığının resmiyet kazanması durumunda, yönetimin şu anda piyasa değeri 6 milyon euro bandında gösterilen Michel Junior Diaz için düğmeye basması ve resmi görüşmelere başlaması bekleniyor. Geniş adımları sayesinde derin savunmada koşu atan forvetleri takip edebilen, sağ ayağını temiz kulanan ve geriden pasla oyun kurmaya çalışan Michel Junior Diaz, ileride iyi paralara satma stratejisine uygun bir futbolcu. Karadeniz devi, bu tarzdaki oyuncuları alıp daha sonra ciddi paralar kazanıyor.

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