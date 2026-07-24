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Haberler Trabzonspor Fulham’da Nwaiwu bekleyişi! İşte Trabzonspor'un istediği rakam

Fulham’da Nwaiwu bekleyişi! İşte Trabzonspor'un istediği rakam

Karadeniz devinde Chibuike Nwaiwu ile ilgili kararın kesinlik kazanmadığı öğrendi. Fulham'ın transferi için üç farklı teklif yaptığı genç stoper için bordo-mavililer 30 milyon euroda diretmeye devam ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 06:50
Fulham’da Nwaiwu bekleyişi! İşte Trabzonspor'un istediği rakam
Karadeniz devinde Chibuike Nwaiwu ile ilgili kararın kesinlik kazanmadığı öğrendi. Fulham'ın transferi için üç farklı teklif yaptığı genç stoper için bordo-mavililer 30 milyon euroda diretmeye devam ediyor. İngiliz kulübü ise bonuslarla verdiği son teklifin kabul edilmesini talep ediyor. Öte yandan bekleyişini sürdüren Nijeryalı savunmacı dün başlayan Avusturya kampının kadrosunda yer aldı.
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