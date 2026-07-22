Trabzonspor'dan Rumen stopere kanca! İşte yapılan transfer teklifi

Romanya basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor'un, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Andrei Coubiș'i transfer listesine aldığı ve Universitatea Cluj'a yaklaşık 3 milyon euro'luk teklif sunduğu iddia edildi. Romanya ekibinin ise bonservis bedelinin yanı sıra oyuncunun sonraki satışından pay talep ettiği belirtildi. Genç savunmacıyla İngiltere Championship'ten bir kulübün de ilgilendiği, Coubiș'in Cluj'un Dinamo Kiev ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu maçlarında gözlemciler tarafından takip edildiği aktarıldı. Trabzonspor'un, Nwaiwu'nun Fulham'a transfer olma ihtimaline karşı genç ve gelişime açık bir stoper arayışında olduğu, Coubiș'in de bu doğrultuda gündeme geldiği ifade edildi.

ROMANYA'DA DA OYNUYOR

Milan altyapısında yetişen Coubiș, daha sonra Sampdoria'ya, ardından da Universitatea Cluj'a transfer oldu. Rumen ekibinde 20 resmi karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Coubiș Romanya A Milli Takımı formasını 3 kez giydi.