Trabzonspor Vladyslav Vanat’ın peşine düştü!

Transferde bombaları art arda patlatan Trabzonspor, forvet operasyonuna da devam ediyor. Augusto'yu 15+5 milyon euro'ya Zenit'e satan bordomavililer, Brezilyalı golcünün boşluğunu doldurmak istiyor. Listenin başında yine Ukraynalı bir isim var: Vladyslav Vanat. İspanya ve Ukrayna basını, La Liga 2'ye düşen Girona forması giyen 24 yaşındaki forvet için Trabzonspor'un yeniden temaslara başladığını duyurdu. Haberde Karadeniz devinin, 1.82 boyundaki yıldızı, Girona'da forma giyen bir diğer Ukraynalı Viktor Tsygankov ile birlikte almaya çalıştığı iddia edildi. Girona, geçtiğimiz yaz Vanat'ı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'den 15 milyon euro'ya renklerine katmıştı.

29 MAÇTA 10 GOL ATTI

Ukraynalı oyuncu, İspanyol ekibindeki ilk sezonda 29 maçta 10 gol attı ama takımının küme düşmesini engelleyemedi. Vanat, 2024-25'te Dinamo Kiev formasıyla Ukrayna Premier Ligi'nde 17 gol atarak krallık koltuğuna oturmuş ve takımını şampiyon yapmıştı. Değeri 15 milyon euro olan ve kulübü ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi büyük avantaj. Bordo mavililer, bu avantajı kullanarak transferi bitirebilir. Vanat'ın bağlı olduğu menajerlik şirketinin Cabral ve Malinovskyi ile çalışıyor olması da transferin önünü açabilir. Karadeniz devinin iyi ilişkileri avantaj sağlayabilir.

CİDDİ SAKATLIK YAŞADI

6 Nisan'da sol bacağında ciddi bir tendon sakatlığı yaşayan Vanat'ın hazırlık kampına kadar hazır olabileceği dile getirildi. 8 maç kaçıran Ukraynalı forvet, yeni sezonda oynayabilecek.

170 MAÇTA 70 GOL VE 66 ASİST ÜRETTİ

Vanat, küme düşen La Liga ekibi Girona formasıyla sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, kariyerinde çıktığı 170 resmi maçta 70 gol ve 66 asist üreterek önemli bir istatistiğe ulaştı.

MİLLİ FORMAYLA 17 MAÇTA 2 GOL

Ukrayna Milli Takımı'nda da düzenli olarak görev alan Vanat'ın 17 maçta 2 golü bulunuyor. Trabzonspor yönetiminin, transfer bütçesi ve oyuncu satışlarına göre Vanat dosyasını yeniden değerlendirmesi beklenirken, Ukraynalı golcünün bordo- mavililerin forvet listesinde en güçlü adaylardan biri olmaya devam ettiği ifade ediliyor.