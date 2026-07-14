Trabzonspor'un sağ kanat transferinde öncelikli adaylarından biri Prestianni olurken, bu transferde anlaşma sağlanamaması halinde Osorio seçeneğinin masada olduğu ifade edildi. Bordo-mavili teknik heyetin 22 yaşındaki oyuncuya sıcak baktığı, oyun yapısı ve hücum özellikleri nedeniyle beğenildiği aktarıldı.

Ancak bu transferin kolay olmayacağı özellikle vurgulandı. Şilili futbolcu için Midtjylland'ın 30 milyon euro seviyesinde bir beklentisi olduğu iddia edildi.

Bu da transferi imkansız bir hale getiriyor. Ancak 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Osorio için pazarlık yapılması gündemde.