CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Gianluca Prestianni pazarlığı

Trabzonspor'da Gianluca Prestianni pazarlığı

Trabzonspor, Benfica ile Gianluca Prestianni'nin transferi için 17 milyon euro’luk bonservis ücretinde anlaştı. Portekiz temsilcisi peşinatı yüksek istiyor. Bu konuda iki kulüp arasındaki görüşmeler tam gaz devam ediyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50
Trabzonspor'da Gianluca Prestianni pazarlığı

Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve art arda takviyelerle gündemi sarsan Trabzonspor durmuyor... Karadeniz devi, sağ kanat transferi için de geri sayıma geçmiş durumda. Bordo mavililer Gianluca Prestianni'yi renklerine bağlamak üzere. Portekiz basını, Prestianni'nin Benfica'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu yazıyor. İki kulüp, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euro'ya el sıkıştı. Burada sorun peşinat. Benfica 5-6 milyon euro'luk bir peşinat talep ediyor. Bordo mavililer ise daha düşük bir peşinat ödeyerek işi bitirmenin peşinde. Bu pazarlığın kısa sürede bitmesi bekleniyor.

CABRAL İLE TEKRAR BULUŞACAK

Prestianni, bu sezon tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak öne çıktı. Geçen sezon 41 maçta forma giyen, 3 gol atan ve 5 asist yapan 1.66 boyundaki Arjantinli yıldız, bir kez daha Cabral ile takım arkadaşı olacak. Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Prestianni'nin market değeri 20 milyon euro. Transfer gerçekleşirse Trabzonspor çalım atan, rakip savunmayı dengesiz yakalayan yaratıcı kanat oyuncusuna kavuşabilir. Prestianni, özellikle kapalı savunmalara karşı bireysel yeteneğiyle etkili oluyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin önde baskı yapan ve hızlı geçiş hücumlarını tercih eden oyun anlayışında Prestianni önemli bir silah olabilir.

B PLANI OSORİO

Gianluca Prestianni transferi için girişimlerine devam eden Trabzonspor, herhangi bir olumsuzluğa karşı B planı da hazırladı. Bordo mavililer, bu transferde sonuca varamazsa Danimarka'nın Midtjylland takımından Dario Osorio için harekete geçecek. 22 yaşındaki sağ kanadın Danimarka ekibi ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 15 milyon euro olan Şilili futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Selam’ı kabul etti! Beyrut’a Şam çağrısı: İyi komşuluk bölgeye fayda sağlar
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş gelişme! Resmen açıklanacak
Trossard F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oğuz Çetin müjdeyi verdi! Greenwood... Oğuz Çetin müjdeyi verdi! Greenwood... 01:01
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 01:01
F.Bahçeli yöneticiler Avusturya'ya geldi! Greenwood… F.Bahçeli yöneticiler Avusturya'ya geldi! Greenwood… 01:01
F.Bahçe'den şaşırtan transfer hamlesi! Herkes Greenwood'u beklerken... F.Bahçe'den şaşırtan transfer hamlesi! Herkes Greenwood'u beklerken... 01:01
Trossard F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı Trossard F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 01:01
Beşiktaş'tan çifte prova! Beşiktaş'tan çifte prova! 01:01
Daha Eski
F.Bahçe'de Adeyemi gelişmesi! İmzalıyor F.Bahçe'de Adeyemi gelişmesi! İmzalıyor 01:01
G.Saray'da flaş gelişme! Resmen açıklanacak G.Saray'da flaş gelişme! Resmen açıklanacak 01:01
Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı! Greenwood transfer için büyük fedakarlık yaptı! 01:01
G.Saray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif... G.Saray'dan kanat bombası! Assane Diao'ya teklif... 01:01
Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi Ertuğrul Doğan Kulüpler Birliği başkanı seçildi 01:01
Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! Trabzonspor'dan Mory Gbane hamlesi! 01:01