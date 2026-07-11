Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen ve art arda takviyelerle gündemi sarsan Trabzonspor durmuyor... Karadeniz devi, sağ kanat transferi için de geri sayıma geçmiş durumda. Bordo mavililer Gianluca Prestianni'yi renklerine bağlamak üzere. Portekiz basını, Prestianni'nin Benfica'dan ayrılmaya çok yakın olduğunu yazıyor. İki kulüp, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için 17 milyon euro'ya el sıkıştı. Burada sorun peşinat. Benfica 5-6 milyon euro'luk bir peşinat talep ediyor. Bordo mavililer ise daha düşük bir peşinat ödeyerek işi bitirmenin peşinde. Bu pazarlığın kısa sürede bitmesi bekleniyor.

CABRAL İLE TEKRAR BULUŞACAK

Prestianni, bu sezon tartışmasız bir ilk 11 oyuncusu olarak öne çıktı. Geçen sezon 41 maçta forma giyen, 3 gol atan ve 5 asist yapan 1.66 boyundaki Arjantinli yıldız, bir kez daha Cabral ile takım arkadaşı olacak. Benfica ile 2029'a kadar sözleşmesi olan Prestianni'nin market değeri 20 milyon euro. Transfer gerçekleşirse Trabzonspor çalım atan, rakip savunmayı dengesiz yakalayan yaratıcı kanat oyuncusuna kavuşabilir. Prestianni, özellikle kapalı savunmalara karşı bireysel yeteneğiyle etkili oluyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin önde baskı yapan ve hızlı geçiş hücumlarını tercih eden oyun anlayışında Prestianni önemli bir silah olabilir.

B PLANI OSORİO

Gianluca Prestianni transferi için girişimlerine devam eden Trabzonspor, herhangi bir olumsuzluğa karşı B planı da hazırladı. Bordo mavililer, bu transferde sonuca varamazsa Danimarka'nın Midtjylland takımından Dario Osorio için harekete geçecek. 22 yaşındaki sağ kanadın Danimarka ekibi ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Market değeri 15 milyon euro olan Şilili futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.