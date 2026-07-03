Trabzonspor'dan Emre Kılınç'a kanca! Fatih Tekke'den onay çıktı

Fırtına, yeni sezon kadro planlamasında yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına Samsunspor'un tecrübeli sol kanadı Emre Kılınç'ı gündemine aldı. Bordo-mavililerin, 31 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk temasları gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok yönlü futbolcu tercihine uygun görülen Emre Kılınç, hem sol hem sağ kanatta görev yapabiliyor.

26 MAÇTA 2 GOL VE 7 ASİST

Geçen sezon 26 maçta 2 gol ve 7 asist üreten deneyimli oyuncunun transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Emre Kılınç son 3 sezondur forma giydiği Samsunspor'la 2025 yazında 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.