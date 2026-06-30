Trabzonspor'dan bir scout transferi daha! 18'lik gol makinesi gündemde

Son yıllarda genç oyuncuları alıp parlatan Trabzonspor, yeni bir yeteneğin daha peşinde. Bordo-mavili scout ekibinin uzunca bir süredir takibinde olan Junior Diouf, Karadeniz devinin gündeminde. 18 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcu, Belçika 2'nci Ligi'nde mücadele eden SK Beveren'in formasını giyiyor. Senegalli oyuncu 2025 yılında büyük bir çıkış yakaladı. 16 karşılaşmada forma giyen genç santfor, 15 gol atarken 4 de asist yaptı. Diouf; güçlü fiziği, derin koşuları, ceza sahası içindeki soğukkanlılığı ve gol sezgisi ile dikkat çeken bir isim.