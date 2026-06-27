Trabzonspor Augusto'nun halefini Çizme'de buldu! Onuachu'nun vatandaşı gündemde

Augusto'yu 20 milyon euro'ya Zenit'e satmaya hazırlanan Trabzonspor, forvet hattına takviye yapacak. Afrik-foot.com sitesinin haberine göre, bordo-mavililer, Pisa'da forma giyen Rafiu Durosinmi için harekete geçti. Bu sezon Serie B'ye düşen İtalyan kulübü ile Karadeniz devi arasında resmi temasların başlayacağı kaydedildi.

Nijeryalı golcünün olası bir transfer teklifine sıcak baktığı bildirildi. 1.92 boyundaki golcü için Paul Onuachu'nun önemli bir referans olacağı dile getirildi. Kısa sürede resmi görüşmelerin hız kazanacağı yazıldı.

ÇEKYA'DA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Bu sezonun ara transfer döneminde Çekya kulübü Viktoria Plzen'den İtalya'nın Pisa takımına imza atan Rafiu Durosinmi'nin mutlu olmadığı aktarıldı. İtalya temsilcisi Pisa ile Haziran 2030'a kadar sözleşmesi olan 23 yaşındaki forvetin piyasa değeri de 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Kariyerindeki esas çıkışı Çekya'da Viktoria Plzen'le yapan 1.92'lik forvet, İtalya'da ise çıktığı 12 maçta 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Bu sebepten dolayı ayrılmaya yakın durduğu ve birçok önemli etkenden dolayı Trabzonspor'a gitmeye sıcak bakacağı ifade edildi

GENEL DEĞERLENDİRME

Durosinmi, ortalarla beslenen ve geçiş oyunu oynayan takımlarda çok değerli olabilecek bir santrfor. Güçlü fiziği, hava topları ve gol vuruşlarıyla fark yaratabilir.

Ancak onu sadece bir "hedef santrfor" olarak görmek yanlış olur; hareketli, mücadeleci ve gelişime açık bir forvet profiline sahip.

VİKTORİA PLZEN'DEN PARLADI

Durosinmi kariyerindeki çıkışı Çekya kulübü Viktoria Plzen'le yaptı. Çekya ekibiyle 85 maçta 35 gol atıp, 10 asist yapan ve 45 gole direkt etki eden Nijeryalı yıldız, adından söz ettirdi. Durosinmi forvet arkasında ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

AVRUPA'DA OYNAMAK İSTİYOR

Kariyerinde yeni bir çıkış arayan Rafiu Durosinmi için en önemli faktörün Avrupa kupalarında oynamak olduğu belirtildi. Viktoria Plzen döneminde Avrupa kupalarında mücadele eden Nijeryalı yıldız, Trabzonspor'da da bu şansı yakalamak istiyor. Transfer görüşmelerinde bu faktörün önemli olduğu bildirildi.

PAUL ONUACHU FAKTÖRÜ

Bordo-mavililerin yakından takip ettiği Rafiu Durosinmi için Paul Onuachu'nun etkisi önemli olacak. 1.92'lik dev forvetin Nijeryalı vatandaşı ile aynı takımda buluşmaya sıcak baktığı kaydedildi. 23 yaşındaki forvetin, Onuachu'nun Trabzonspor'daki başarısından da olumlu etkilendiği ifade edildi.