Trabzonspor'dan Lukebakio sürprizi! Fatih Tekke rapor hazırladı

Trabzonspor'da transfer çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Kadrosuna önemli takviyeler yapan bordo-mavililer, son olarak Portekiz'de Benfica'da forma giyen Dodi Lukebakio'yu takibine aldı. Portekiz basınında çıkan haberlerde, 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için bordo-mavililerin devreye girdiği ve araştırmalar yaptığı ifade edildi. Benfica ile sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek Belçikalı futbolcunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezonun başında Sevilla'dan Benfica'ya transfer olan Lukebakio, sağ kanat ve sol kanatta görev alabiliyor.

FATİH TEKKE'DEN RAPOR

1.84 boyundaki Lukebakio özellikle sol ayağını çok iyi kullanıyor. Kanatlara takviye isteyen Teknik Direktör Fatih Tekke'nin de 28 yaşındaki yıldızı yakından izlediği bildirildi. Tekke'nin yıldız isimle ilgili rapor hazırladığı vurgulandı. Karadeniz devinin, kısa sürede Benfica ile temasa geçerek transfer görüşmelerine başlayabileceği ifade edildi. Benfica'da geride kalan 2025-2026 sezonunda 25 resmi maça çıkan Belçikalı futbolcu, 2 gol atarken 5 de asist yapmıştı. Belçika Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'na da katılan Dodi Lukebakio, dev turnuvada şimdiye kadar 32 dakika forma şansı buldu.

DÜNYA KUPASI'NA KATILDI

Dodi Lukebakio, Benfica'daki başarılı sezonunun ardından kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'nda oynama şansı yakaladı. Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Rudi Garcia'dan davet alan 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

MOURİNHO İLE ÇALIŞTI

2025-2026 sezonunu Benfica'da geçiren Dodi Lukebakio, Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile çalıştı. Mourinho'nun idaresinde 23 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız futbolcu, 1 gol atarken 5 de asist yaptı.

KEREM'DEN SONRA GELDİ

Benfica'da 2025-2026 sezonunun başında Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesinden sonra Dodi Lukebakio da Portekiz kulübüne geldi. Benfica, 28 yaşındaki yıldız için Sevilla'ya toplamda 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödemişti.

SCOUT EKIBI TAKIPTE

Karadeniz devinde scout ekibi, 2026 Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor. Scout ekibinin maçları detaylıca izlediği ve birçok oyuncuyu mercek altına aldığı belirtildi. Ayrıca transfer listesinde yer alan isimlerin performansları da detaylı bir şekilde izleniyor. Dünya Kupası'nda izlenen tüm isimler teknik heyete iletiliyor. Gelen oyuncu raporları Teknik Direktör Fatih Tekke tarafından da inceleniyor. Transfer dönemi boyunca scout raporları izlenecek.