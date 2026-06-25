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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan yerli hamlesi! Yusuf Sarı ve Emre Kılınç listede

Trabzonspor'dan yerli hamlesi! Yusuf Sarı ve Emre Kılınç listede

Trabzonspor, 27 yaşındaki sağ kanat için yeniden harekete geçiyor. 2019-22 yılları arasında bordo mavili formayı giyen Yusuf Sarı, yeniden Karadeniz devinin gündemine geldi. 1.68 boyundaki futbolcu, sol kanat ve forvette de oynuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2026 06:50
Trabzonspor'dan yerli hamlesi! Yusuf Sarı ve Emre Kılınç listede

Transfer dönemine fırtına gibi giren ve şu ana kadar 3'ü yabancı, 5'i yerli olmak üzere 8 takviye gerçekleştiren Trabzonspor'un yerli takviyeleri sürecek. Listeye alınan son isim yabancı değil: Yusuf Sarı. 2019-22 yılları arasında bordo mavili formayı giyen 27 yaşındaki sağ kanat yeniden bordo mavililerin gündemine gelmiş durumda. 1.68 boyundaki futbolcu geçen sezon Başakşehir'de 21 maçta forma giydi, 1 gol attı ve 3 asist yaptı. Sol kanat ve forvette de oynayabilen Yusuf'un kulübü ile 2028 yılına kadar sözleşmesi var. Değeri 4 milyon euro ve Trabzonspor formasıyla çıktığı 69 maçta 5 gol atmış ve 6 da asist yapmıştı.

SAĞ KANADA İKİ TRANSFER

Visca ve Zubkov'un ayrılığı sonrası sağ kanatta forma giyecek futbolcusu kalmayan bordo mavili takım, bu bölge için en az 2 transfer yapmayı planlıyor. Bir futbolcu yabancı olacak. Alternatif isim ise yerli. Yusuf Sarı en büyük adaylardan biri durumunda ve Fatih Tekke, tecrübeli futbolcunun alınmasını talep etti. Tecrübeli futbolcunun da yeniden Trabzonspor'da forma giymeye sıcak baktığı dile getiriliyor. Karadeniz devinin kurmaylarının yakın bir zamanda Başakşehir ile masaya oturup transfer pazarlığına başlaması bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Yusuf için bizzat devreye girerek işi bitirebileceği de özellikle dile getiriliyor.

EMRE KILINÇ DA LİSTEDE

Fırtına, Samsunspor ile 2028'e kadar sözleşmesi olan 31 yaşındaki sol kanadı istiyor. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen Emre için hamle yapılacak. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, kanat transferi için Samsunspor'dan Emre Kılınç'ı gündemine aldı. Fatih Tekke'nin çok yönlü oyunculara önem veren oyun anlayışına uygun görülen 31 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta da görev yapabilmesi nedeniyle dikkat çekti. Geçtiğimiz sezon sakatlık problemleri yaşayan tecrübeli sol kanat, buna rağmen 26 maçta forma giyerek 2 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde Boluspor, Galatasaray, Ankaragücü ve Sivasspor formalarını da giyen Emre Kılınç, Süper Lig kariyerinde çıktığı 264 karşılaşmada 34 gol ve 50 asist üreterek istikrarlı performansıyla öne çıktı.

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